16-godišnja Hrvatica nenadano izborila finalno kolo kvalifikacija za Challenger u Dubrovniku

Foto: Hrvatski teniski savez

U nedjelju ujutro krenule su kvalifikacije za WTA Challenger u Dubrovniku. Tamo je u kvalifikacijama Hrvatska krenula s dvije predstavnice, Tarom Wurth i znatno mlađom Anom Petković.

Upravo je 16-godišnja Hrvatica prva od svih cura u ždrijebu izborila svoje mjesto u finalnom kolu kvalifikacija. To je učinila potpuno nenadano.

Naime, njena protivnica u prvom kolu trebala je biti Talijanka Tyra Caterina Grant koja je netom prije meča otkazala susret. Kako nije bilo zamjene, mlada Petković se plasirala bez borbe u finalno kolo kvalifikacija.

Tamo će hrvatska tenisačica igrati protiv pobjednice meča između Sare Sorribes Tormo i Sade Nahimane.

Kasnije će svoj meč igrati i Zagrepčanka Tara Wurth čija je protivnica 19-godišnja Britanka Vlada Kozak.