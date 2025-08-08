WTA ukinuo zabranu kontroverznom hrvatskom treneru! Vraća se u stožer 12. tenisačice svijeta

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Dobio je suspenziju zbog navodnog verbalnog zlostavljanja...

WTA je potvrdila da je ukinuta zabrana treneru Elene Ribakine, Stefanu Vukovu, nakon što je bio suspendiran gotovo godinu dana zbog navodnog lošeg postupanja prema igračici. Osvajačica Wimbledona iz 2022. godine ponovno može računati na hrvatskog trenera u timu.

Njihov odnos bio je predmet brojnih nagađanja i privukao je pažnju nakon izvještaja o navodnom verbalnom zlostavljanju od strane trenera. Ribakina je 2024. najavila prekid suradnje s Vukovom nekoliko dana prije početka US Opena.

Nagađalo se da su dio Ribakininih učestalih zdravstvenih problema mogli uzrokovati problemi u odnosu s trenerom, a neslužbeno se govorilo o pritisku, uvredama i neprikladnom jeziku.

Na kraju 2024. Ribakina je angažirala Gorana Ivaniševića kao trenera, no već 1. siječnja 2025. Vukov se vratio u njezin tim. Ipak, Vukov je bio privremeno suspendiran dok su trajale istrage, pa mu je bilo zabranjeno prisustvovati WTA turnirima i bilo kakvim povezanim događajima.

Unatoč tome, Vukov je putovao u Melbourne te je podržavao Ribakinu iz prikrajka. Ivanišević je zbog Ribakininih zahtjeva za povratkom Vukova na kraju napustio tim, a sama Kazahstanka je izjavila da nikada nije doživjela loše postupanje od Vukova, koji radi s njom od 2019.

WTA je u veljači potvrdila da je Vukov suspendiran na godinu dana, ali nije dala službenu izjavu o detaljima slučaja, što je ostavilo prostor za daljnje spekulacije. Navodno je jedna od najgrubljih izjava koje su mu pripisivane glasila: „Bez mene bi ti bila u Rusiji i kopala krumpir“, uz uvrede poput „glupa“ i „retardirana“.

Međutim, nakon što je Vukov podnio žalbu i pokrenuo privatnu arbitražu, koja je održana mjesec dana prije Wimbledona, WTA je potvrdila da je suspenzija ukinuta. U izjavi WTA je naglasila posvećenost sigurnom i respektabilnom okruženju za sve sportaše, te da su sve sankcije nakon kršenja pravila predmet žalbenog procesa pred nezavisnim sudom. Iako detalji ostaju povjerljivi, WTA je potvrdila da Vukov sada ima pravo na pristup akreditacijama za WTA događaje, ali nisu dali dodatne komentare.

Tako je Stefano Vukov ponovno službeno trener Elene Ribakine.