Wimbledon na SK: Swiatek uz puno muke do pobjede, Keys preokretom do slavlja

Jasmine Paolini, 30-godišnja talijanska tenisačica, prošla je kroz dosta muke na putu prema pobjedi u prvom kolu Wimbledona, travnatog Grand Slam turnira u All England Clubu.

Paolini , finalistica Wimbledona od prije dvije godine, izgubila je prvi set bez osvojenog gema, ali je na kraju ipak svladala Amerikanku Robin Montgomery 0:6, 6:4, 7:5. U drugom kolu Paolini će igrati protiv Švicarke Viktorije Golubic koja je svladala Bjeloruskinju Irinu Šimanovič sa 6:2, 2:6, 6:1.

Preokretom je do drugog kola stigla i Amerikanka Madison Keys, koja je u najavi Wimbledona osvojila turniru u Eastbourneu. U prvom kolu Wimbledona 26. nositeljica Keys je bila bolja od sunarodnjakinje Kayle Day sa 6:7(5), 6:4, 6:3. Novi izazov za Keys je Britanka Katie Swan koja je nadjačala iskusnu Rumunjku Irinu-Cameliju Begu sa 6:4, 6:4.

U svom prvom ovogodišnjem ispitu u Wimbledonu mučila se i braniteljica naslova Poljakinja Iga Swiatek. Morala je treća nositeljica Swiatek igrati tri seta protiv Amerikanke Taylor Townsend, ali je na kraju ipak slavila 6:1, 2:6, 6:3.

U drugom kolu Šwiatek će igrati protiv Karoline Pliškove koja je u češkom dvoboju bila bolja od Tereze Valentove sa 6:3, 6:4.

U konkurenciji tenisača peti nositelj Australac Alex de Minaur je imao slabiji ulaz u meč protiv Argentinca Romana Andresa Burruchage, ali je na kraju ipak slavio bez izgubljenog seta, sa 7:6(5), 6:1, 6:0.

De Minaur će u drugom kolu igrati protiv Francuza Adriana Mannarina koji je bez problema svladao sunarodnjaka Titouana Drogueta sa 6:2, 6:4, 6:1.

Prvu prepreku lako je preskočio Amerikanac Taylor Fritz, šesti nositelj na londonskoj travi. Fritz je pobijedio Srbina Dušana Lajovića sa 6:3, 6:4, 6:3 i sada ga čeka američki dvoboj. Čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Kypson ili McDonald.

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