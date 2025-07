Wimbledon 2025. iznutra: Tenis, jagode, ali i nešto puno važnije

Podijeli :

Sport Klub

Wimbledon - ljetna poslastica za sve ljubitelje tenisa, ali i one koji se u sport razumiju nešto manje. Najstariji teniski turnir svojom je tradicijom, ‘bjelinom’, jagodama i svime što uz teniske bitke ide zaista postao institucija. A kako to sve izgleda iznutra?

Sama težina prestižnog turnira vidi se već u činjenici da tisuće ljudi iz cijelog svijeta bez problema noć provodi u na dekici u okrugu All England Cluba. Najsretnijih 1500 uspije ući na terene i pratiti mečeve na nekom od 18 terena, no atmosfera Wimbledona može se osjetiti i puno dalje. Prva dva tjedna u srpnju, svaki je izlog u mjestu Wimbledon ukrašen ‘teniski’… Velike teniske loptice u restoranima, igre riječima u izlogu banke, ogromni reketi na kafićima; jasno je da se tada živi i diše tenis.

Sport Klub Sport Klub Sport Klub

Po silasku iz vlaka u spomenutom mjestu, ne treba se paliti navigacija kako bi se došlo do petnaestak minuta udaljenog All England Cluba. Sasvim je dovoljno voditi se onom poznatom ‘Kud svi…’, jer od ranog jutra kolone ljudi zaista kreću tamo. Čim se priđe terenima jasno je da tu nema prostora za ‘provlačenja’ na kakva smo u regiji navikli. Stotine čuvara i volontera nadzire da ulazak ide po planu i nikakvih problema niti nema.

POVEZANO VIDEO / Đoković ‘upao’ Mektiću u intervju pa se prisjetili avanture s Korčule Čilić i Đoković za SK o svojoj dugovječnosti: ‘Nećemo otkrivati sve tajne’

I tako se atmosfera gradi dolaskom do znamenitog centra, a ulaskom u kompleks doseže svoj vrhunac. Na svih 18 terena zelena trava, igrači u bijelom, besprijekorno usklađeni i istrenirani sakupljači loptica i ‘odgojena’ publika koja se, uglavnom’, zna ponašati kako to priliči vrhunskim mečevima. Radi se o Grand Slamu, jasno je da je tenis na najvišoj razini pa se o bitkama na tim terenima ne treba puno ni pisati. Ipak, ovo je izdanje zaista bilo puno iznenađenja: od rekordnog broja ispadanja nositelja u prvom kolu pa do ‘bicikla’ u 54 minute dugom ženskom finalu. Hrvatski tenis pamtio je i bolje Wimbledone, no bilo je i za nas lijepih iznenađenja poput Marina Čilića kojeg smo pratili i u drugom tjednu. No dobro, to ste i sami pratili na kanalima Sport Kluba pa ću se dotaknuti onoga gdje naše televizijske kamere ne zalaze.

Dok se na terenima vode bitke za prolazak, All England Club i van njih nudi sadržaj u kojem se bez problema može ‘gubiti’ cijeli dan. Sređeni posjetitelji iz svih krajeva svijeta ne propuštaju neke od tradicionalnih značajki. Lutajući okolo, ekipa s naših prostora zaključila je da je bolje cijene ne preračunavati u druge valute. Iako svjesni nepotrebne precijenjenosti svega što se nudi, svatko je kući htio ponijeti suvenir ili probati nešto poput poznatih jagoda.

Nemoguće je pisati o Wimbledonu i ne osvrnuti se na jagode, koje kao što ste vjerojatno i očekivali nisu ništa posebno, što se svakako ne bi reklo sudeći po pedesetak ljudi koji se uvijek mogu pronaći čekajući red. Kada ga napokon dočekaju, u kartonskoj kutijici za 2.70 funti posluženo im je nekoliko jagoda prelivenih slatkim vrhnjem (ne može se nazvati šlagom), koje vjerojatno nikome u vlastitom domu ne bi predstavljale nešto posebno. Ali na Wimbledonu predstavljaju. Isto kao i preskupi privjesci, ručnici, šilterice i majice iz nekoliko trgovina raspoređenih po klubu koje te jednostavno zovu da ih kupiš. I to je sasvim normalno jer je Wimbledon zaista više od običnog natjecanja te donosi atmosferu i prestiž kojeg se svi žele sjećati jer je, u krajnjoj liniji, velika privilegija tamo i doći.

Nakon deset dana provedenih u All England Clubu po prvi sam put nakon dugo vremena osjetila tugu što se vraćam kući. Osim sjajnih mečeva i spomenute atmosfere, posebne su uspomene ponovo nastale na predivnom medijskom balkonu gdje se i ove godine smjestio naš Sport Klub kutak. Osim nevjerojatnog pogleda i suhe prognoze koja nas je ove godine pomazila, poseban su dojam ostavili veliki sportaši koji su sve učinili još boljim.

Intervjui koje sam imala prilike odraditi ostat će svakako veća uspomena od bilo kakve majice, kape ili jagoda, a količina pozitivne energije kojom Wimbledon ispunjava ljude vidi se u nevjerojatnim situacijama koje smo doživjeli na našem balkonu. Nikola Mektić i Novak Đoković pred našim su kamerama podijelili zabavna iskustva s Korčule, a zatim i ‘veterani’ Čilić i Đoković šaljivo pričali o eliksiru mladosti. Zabavne priče naših sportskih velikana na društvenim su mrežama pogledali stotine tisuća ljudi čiji su komentari pokazali da sport prelazi granice.

U vremenu u kojem se dijelimo po svim mogućim obilježjima i borimo na svim frontama, reakcije poput: “Ugledajte se na njih dvojicu”, “Ljudstvo nije na prodaju”, “Oni su sportaši – svjetski ljudi, a ne ograničeni nacionalisti” te “Ovakvi trebamo biti!” – još jednom potvrđuju zašto sam sretna što je baš sport sastavni dio mog života.