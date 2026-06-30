VIDEO / Vekić bila nadomak pobjede, ali onda ispala na samom startu Wimbledona

Podijeli :

Donna Vekić završila je nastup već na samom otvaranju Wimbledona, gdje ju je nakon preokreta svladala Amerikanka Ashlyn Krueger (102. na WTA listi) s 3:6, 7:6(3), 6:4.

Osječanka je potpuno dominirala u prvom setu, a kada je u drugom povela s uvjerljivih 4:1, činilo se da je pobjeda nadohvat ruke.

POVEZANO VIDEO / Marčinko za SK: Nisam bila koncentrirana u ključnim trenucima meča

Međutim, u samoj završnici seta uslijedio je neshvatljiv pad. Vekić je čak dvaput servirala za meč (kod 5:4 i 6:5), no oba je puta izgubila servis. Amerikanka je iskoristila taj poklon, osvojila tie-break, a potom ranim breakom u odlučujućem setu osigurala prednost koju nije ispuštala do kraja.

Krueger je tako stigla do svoje 14. pobjede u 15 ovogodišnjih mečeva na travnatoj podlozi, upisavši ujedno i drugo slavlje u isto toliko međusobnih ogleda s Vekić.

Vekić je dvoboj završila sa šest aseva i tek 52% pogođenog prvog servisa, iskoristivši polovicu od svojih 12 break-prilika, dok je Amerikanka realizirala šest od 14 šansi za obrat.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.