VIDEO / Talijanka izborila četvrtfinale pa se obratila Federeru: ‘Bilo je teško fokusirati se, ti si moj idol’

Podijeli :

Sport Klub

Jasmine Paolini je u teškom meču osmine finala Wimbledona s 2-1 u setovima (6:4, 4:6, 6:3) bila bolja od Filipinke Alexandre Eale. Talijanka je već bila u kasnijoj fazi Wimbledona te je igrala i finale pa joj nije strano upisati pobjedu u osmini finala. Međutim, ovaj meč bio je nešto posebniji za nju jer je s tribina meč pratio osmerostruki osvajač u All England Clubu Roger Federer. On je dio meča bio u društvo s talijanskim F1 vozačem Andreom Kimijem Antonellijem te je plijenio pozornost kamera. Njegovu prisutnost primijetila je i Paolini koja se nakon meča obratila njemu.

“Hvala i Rogeru jer je on moj idol. Bilo je teško fokusirati se, stalno sam si govorila ‘nemoj misliti na to da je on ovdje’. Gledala sam sva finala i sve turnire koje je on igrao. Odličan osjećaj je biti tu, hvala svima koji su napravili ovaj turnir tako posebnim.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.