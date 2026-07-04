VIDEO / Talijan izborio osminu finala Wimbledona, a onda zaplesao kao brazilska zvijezda na Svjetskom prvenstvu

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U trećem kolu Wimbledona sreli su se Karen Khachanov i Flavio Cobolli. U prvom setu je Rus slavio sa 6:0 te se činilo da će lakoćom doći do pobjede. Međutim, Cobolli je na kraju slavio s 3-2 u setovima te je izborio osminu finala, fazu u kojoj je lani igrao protiv Marina Čilića kojega je i pobijedio s 3-1 u setovima. Nakon slavlja u meču protiv Khachanova Cobolli je nakon rukovanja odradio zanimljivu proslavu. Naime, skočio je te je započeo ples koji mnogi ljubitelji nogometa poznaju. Razlog za to leži u Svjetskom prvenstvu na kojem golove na taj način slavi Matheus Cunha, jedna od zvijezda Brazila. Selecao se nalazi u osmini finala Svjetskog prvenstva te će u nedjelju igrati protiv Norveške. Cunha je na prvenstvu zabio tri gola pa smo ovaj ples u Sjevernoj Americi vidjeli tri puta. Što se tiče Cobollija, on će za plasman u četvrtfinale igrati protiv Australca Alexa de Minaura.

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