VIDEO / Šoumen Bublik, odigrao udarac kroz noge, a onda i nevjerojatnu paralelu za ovacije na Wimbledonu

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Treće kolo Wimbledona u muškoj konkurenciji donijelo je nekoliko zanimljivih okršaja. Jedan od njih bio je između Alexandera Bublika i Francesa Tiafoea gdje je u prvom setu sa 6:4 bolji bio Tiafoe. U drugom setu nastavio se izjednačen i kvalitetan tenis. Posebno kvalitetan bio je poen u šestom gemu seta pri rezultatu 3:2 za Bublika. Tada je kod 30-0 za Tiafoea Bublik bio u teškoj situaciji u poenu, ali se snašao udarcem kroz noge da bi na kraju fenomenalnom backhand paralelom zaključio poen za 30-15. Na kraju je Tiafoe osvojio gem, no šou i svjetla pozornice otišli su na stranu Kazahstanca.

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