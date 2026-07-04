VIDEO / Šok na Wimbledonu: Braniteljica naslova ispala od Filipinke

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Nakon što je druga igračica svijeta Elena Rybakina izgubila od Elise Mertens u trećem kolu, još veći šok dogodio se nekoliko sati kasnije. Iga Swiatek, braniteljica naslova u Wimbledonu, je u trećem kolu izgubila od Filipinke Alexandre Eale koja je prvi put u svojoj karijeri stigla do ove faze natjecanja te je tako ispisala i povijest svoje zemlje. Protiv poljske tenisačice slavila je s 2-0 u setovima.

Prvi set bio je poprilično dramatičan. Prvi break napravila je Swiatek kod 2:1 da bi Eala zatim pobjegla na 5:3 i imala servis za set. Nije iskoristila set-loptu i set je na kraju otišao u tie-break. 5-2 je imala tamo Filipinka, a onda je Poljakinja imala set-loptu kod 6-5. Drama se protegnula sve do 10-9 kada Eala napokon koristi set-loptu i odlazi na 1-0 u setovima.

Taj dramatičan set donio je Eali novi val samopouzdanja na kojem je stigla do prednosti od 4:0 u drugom setu.Vratila se Swiatek na 4:2 da bi tada Filipinka ipak napravila break i “kupila” si servis za meč. Nakon dugog gema uspjela je zaključiti susret te je ovu pobjedu proslavila uz suze i velike ovacije londonske publike.

Eala je ovom pobjedom postala prva Filipinka koja je izborila osminu finala Wimbledona. Tamo će igrati protiv Talijanke Jasmine Paolini koja je s 2-0 u setovima bila bolja od Marije Sakkari.

Swiatek je porazom pala minimalno tri pozicije na WTA listi jer je prošle godine osvojila turnir u All England Clubu. Poljakinja će tako biti najbolje na šestom mjestu nakon što bude završen Wimbledon.

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