VIDEO / Sjajni Mate Pavić preokretom došao do četvrtfinala Wimbledona

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Mate Pavić je u ponedjeljak popodne nastavio svoj sjajni niz na Wimbledonu. U mješovitim parovima je u nedjelju izborio četvrtfinale, a sada je isto učinio i u muškim parovima. S Marcelom Arevalom je nakon gubitka prvog seta na kraju slavio s 2-1 protiv Jean-Julien Rojera i Theoderea Winegara.

Nisu Pavić i Arevalo najbolje krenuli u meč jer su već kod 2:1 izgubili svoj početni udarac. Vratili su se ipak sredinom seta kada su napravili break za 4:3. Potom više nije bilo breakova i set je otišao u tie-break gdje su sa 7-5 bolji bili Rojer i Winegar.

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U drugoj dionici Pavić i Arevalo su bili sigurni na svom servisu te im je to omogućilo lagodniju igru na returnu. Kod 3:2 su došli do četiri break lopte koje nisu iskoristili. Nije ih to obeshrabrilo i ponovno su kod 5:4 stigli do break prilika. Ovaj put su to bile i set-lopte. Iskoristili su drugu za 6:4 i odlazak u set odluke.

Momentum iz druge dionice igre su Pavić i Arevalo prenijeli u odlučujuću dionicu te su već kod 2:1 oduzeli servis nizozemsko-australskoj kombinaciji. Šesti nositelji nakon toga nisu imali problema zaključiti susret u svoju korist i na kraju su sa 6:7(5), 6:4, 6:3 došli do pobjede i plasmana u četvrtfinale Wimbledona.

Tamo ih najvjerojatnije čeka težak zadatak jer će igrati protiv pobjednika meča između trećih nositelja Juliana Casha i Lloyda Glasspoola te Neila Oberleitnera i Petra Nouze.

S Cashom i Glasspoolom su već igrali u pripremi za Wimbledon te su ih u Queen’s Clubu porazili s 2-0 u setovima na putu do titule.

Kasnije svoj meč igra i Nikola Mektić koji će u paru s Austinom Krajicekom igrati protiv Simonea Bolellija i Andree Vavassorija.

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