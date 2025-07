VIDEO / Sinner je ostavio ozljedu iza sebe: Shelton je pao bez izgubljenog seta

Podijeli :

Jannik Sinner izborio je svoje drugo uzastopno polufinale Wimbledona pobjedom nad Benom Sheltonom. Iako je njegov nastup bio upitan zbog ozljede lakta, Talijan je to prebrodio te je Amerikanca ispratio s turnira s 3-0 u setovima.

U prvom setu se Shelton držao do tie-breaka gdje je čak i poveo s 2-0. No, tada je prvi igrač svijeta ubacio u svoju standardnu brzinu te je sa sedam osvojenih poena u nizu Sheltona otpuhao s terena.

Sinner bi mogao odustati od Wimbledona? ‘Jako me boljelo, idem na magnet’ Sinner nastavio pohod na svoj prvi Wimbledon: Crnogorski Australac šaptom je pao

Drugi set mogao je otići na stranu Sheltona da je Amerikanac u ranoj fazi seta uspio realizirati dvije vezane break prilike. Međutim, lakše je to reći nego učiniti. Sinner je Sheltona ostavio bez prave prilike te je uspio osvojiti gem. Držao je tako Sinner prednost sve do 5:4 kada je na servisu Amerikanca nakon 30-0 osvojio četiri uzastopna poena za 6:4 i vodstvo od 2-0 u setovima.

U trećem setu oba tenisača bila su sigurna na svojim servisima sve do vodstva Sinnera od 5:4. Tada je Talijan došao do tri meč-lopte, a ona treća bila mu je ključna za pobjedu 7:6(2), 6:4, 6:4 i prolaz u svoje drugo uzastopno Grand Slam polufinale. Ovo mu je ujedno i četvrto uzastopno Grand Slam polufinale što znači da je tako postao 12. igrač u Open eri koji je uspio to ostvariti.