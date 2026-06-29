VIDEO / Posljedice Sinnerovog pada: Najboljem tenisaču svijeta prokrvarila noga

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Jannik Sinner uoči Wimbledona nije odigrao nijedan pripremni meč i to se osjetilo protiv Miomira Kecmanovića u prvom kolu. Prvi tenisač svijeta izgubio je prvi set da bi u drugom slavio unatoč velikom proklizavanju sredinom seta. U trećem je ponovno pokleknuo iako je imao set-loptu u tie-breaku da bi se početkom četvrtog seta počele vidjeti posljedice pada u drugoj dionici igre. Realizator prijenosa fokusirao je Sinnerovu tenisicu na kojoj se vidjela solidna količina krvi. Talijan nije prestao s igrom nego je nastavio svoju borbu sa srpskim tenisačem.

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