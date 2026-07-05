VIDEO / Pogledajte drugi najbrži gem u povijesti Wimbledona, jedini brži imao je Ivanišević

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Alexander Bublik je u subotu navečer u dramatičnom meču s Francesom Tiafoeom slavio s 3-2 u setovima te je izborio osminu finala Wimbledona gdje će igrati protiv još jednog Amerikanca Taylora Fritza. Rus koji nastupa pod kazahstanskom zastavom odigrao je nekoliko majstorskih poena, no najviše se ljubiteljima tenisa u pamćenje urezao deveti gem četvrtog seta. Tada je Bublik odigrao ekstremno brzi gem koji je zaključen nakon samo 38 sekundi. Takvog gema posramio bi se i Roger Federer koji je bio poznat po brzim gemovima oko minute, no jedan tenisač ipak ima brže odrađen gem od Bublika. Riječ je o dobro poznatom Splićaninu Goranu Ivaniševiću koji je 1998. u finalu protiv Petea Samprasa. Tada je Ivanišević za samo 28 sekundi zaključio gem i oborio rekord Wimbledona. Bublikov servis gem najbrži je u 21. stoljeću i teško će ga netko srušiti.

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