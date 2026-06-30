VIDEO / Petra Marčinko završila svoj nastup na Wimbledonu

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Petra Marčinko je utorak upisala svoj debi u glavnom ždrijebu Wimbledona. Njena protivnica bila je pobjednica iz Australian Opena 2020. godine Sofia Kenin.

Prvi set imao je nekoliko preokreta. Marčinko je prva stigla do breaka, pri vodstvu 4:3, te je nakon toga imala servis za set. To nije iskoristila i ušla je u “crnu rupu” za vrijeme koje je Kenin osvojila tri gema i imala servis za set. Amerikanka je tada imala dvije set-lopte i to nakon što je prvo spasila tri vezane break prilike koje je imala Marčinko. Na kraju je Zagrepčanka ipak napravila break i odvela set u tie-break.

Iako je 20-godišnja Zagrepčanka u “trinaestoj igri” nadoknadila zaostatak od 4-1, Kenin je sa 7-4 došla do prvog seta.

U drugom setu je ranu prednost od 3:0 stvorila Kenin, ali se Marčinko ekspresno vratila na 3:3. Nakon toga su obje tenisačice osvojile svoj servis gem da bi kod 4:4 Marčinko imala dvije break-lopte. Nije ih iskoristila i Amerikanka je stigla na gem od pobjede. Te neiskorištene prilike na kraju su koštale Zagrepčanku koja je izgubila svoj servis i upisala poraz od 7:6(4), 6:4.

Hrvatska je tako ostala na dvije predstavnice u glavnom ždrijebu Wimbledona. Antonia Ružić još je u ponedjeljak slavila protiv Darje Semenistaje dok Donna Vekić kasnije tijekom dana igra protiv Ashlyn Krueger.

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