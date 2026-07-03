VIDEO / Neobičan potez Đokovića: Sjeo je na klupu pa izveo čudnu ‘masažu’

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Novak Đoković nadigrao je Artura Rinderknecha u njihovu prvom međusobnom dvoboju te se plasirao u osminu finala Wimbledona 18. put u karijeri rezultatom 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Meč je obilježio i jedan neobičan potez srpskog tenisača koji je tijekom pauze u trećem setu izveo čudnu 'masažu' lupajući samog sebe po nozi, a kako je to izgledalo, pogledajte u videu.

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