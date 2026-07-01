VIDEO / Mektić slavio u prvom kolu Wimbledona

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U srijedu su na Wimbledonu krenuli i parovi gdje Hrvatska tradicionalno ima jake adute. Prvi na teren je izašao Nikola Mektić sa svojim partnerom Austinom Krajicekom. Njihovi protivnici bili su Marcelo Melo i Andres Molteni.

Odličan prvi set odigrali su Mektić i Krajicek koji su ekspresno poveli s 3:0. Tada su Melo i Molteni smanjili na 3:1, ali su sljedeća tri gema osvojili Hrvat i Amerikanac koji su tako odjurili na 6:1.

U drugom setu nije bilo break lopti sve do 5:4 za Mela i Moltenija. Brazilac i Argentinac tada su stigli do tri set-lopte te su iskoristili treću za 6:4 i odlazak u dionicu odluke.

Tamo su svoj niz započeli kod 2:2, a dovršili servisom za meč kod 5:2. Tako su sa 6:1, 4:6, 6:2 izborili drugo kolo Wimbledona. Tamo će igrati protiv pobjednika meča između parovaJamesDuckworth / Miomir Kecmanović i Benjamin Bonzi / Arthur Rinderknech.

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