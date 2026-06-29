VIDEO / Japanska tenisačica u Wimbledonu ponovno šokirala svijet, pogledajte u kakvom je izdanju došla na teren

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U prvom kolu Wimbledona u ženskoj konkurenciji do pobjede je stigla japanska tenisačica Naomi Osaka koja je svladala Francuskinju Elsu Jacquemot. Ona je nekada bila i prva tenisačica svijeta te na svom kontu ima tri osvojena Grand Slama. Ipak, u posljednje vrijeme Osaka pažnju ne plijeni svojim igrama nego odjevnim kombinacijama. Tako je i u Londonu stigla u posebnom izdanju. Na terene u All England Clubu stigla je u haljini koju ne bismo inače viđali na teniskim borilištima. Nije to prvi put da Japanka podiže buku svojim izborom odjeće pa je u Australian Openu protiv Antonije Ružić također bila zanimljivo odjevena.

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