VIDEO / Iznenađenje na Wimbledonu: Struff pomeo Medvedeva

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Njemački tenisač Jan-Lennard Struff kreirao je najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela turnira eliminiravši petog nositelja Danila Medvedeva već u trećem kolu Wimbledona. Nijemac je odigrao taktički besprijekoran meč i slavio s uvjerljivih 7:6, 7:6, 7:5.

Medvedev se tijekom cijelog susreta nalazio u nezavidnoj poziciji i nikako nije uspijevao nametnuti svoj ritam. Ključni trenuci meča odigrali su se u prva dva seta, koja su otišla do tie-breaka.

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U trenucima kada se meč lomio, Struff je zadržao maksimalnu koncentraciju i u oba navrata bio mirniji, ostavivši nemoćnog Rusa na konopcima.

U trećem setu Medvedev je pokušao uzvratiti, no raspoloženi Nijemac nije ispuštao stečenu prednost. S konačnih 7:5 u trećoj dionici, Struff je dovršio posao i poslao ruskog tenisača kući na posve neobjašnjiv način, s obzirom na renome i formu koje je Medvedev donio u London.