VIDEO / Izborio četvrtfinale Wimbledona drugi put u karijeri pa proslavio u Ronaldovom stilu

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U osmini finala Wimbledona Flavio Cobolli, aktualni finalist Roland Garrosa, igrao je protiv Alexa de Minaura te je odigrao još jedan sjajan meč. U tri izjednačena seta s Australcem na kraju je slavio s 3-0 u setovima (7:5, 7:6, 6:3) te je tako izborio drugo uzastopno četvrtfinale Wimbledona. Lani je izgubio od Novaka Đokovića s 3-1 u setovima, a ovaj put ga čega nešto manje zahtjevan zadatak, ali opet vjerojatno težak jer čeka pobjednika meča između "Baby Federera" Grigora Dimitrova i britanskog igrača s pozivnicom Arthura Feryja. Pobjedu u ovom meču Cobolli je proslavio na nogometni način. Naime, nakon osvojenog posljednjeg poena i rukovanja s de Minaurom, Cobolli je pobjedu proslavio u stilu Cristiana Ronalda skočivši i glasno viknuvši "Siu". Nije ovo prvi put na turniru da Cobolli slavi u stilu nogometaša jer je nakon pobjede u trećem kolu kopirao Matheusa Cunhu. Ono što je loše za one koje Cobolli kopira je što je Cunha sa svojim Brazilom ispao u osmini finala, a Cristiano Ronaldo noćas igra sa svojim Portugalom protiv Španjolske.

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