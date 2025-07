VIDEO / Đoković za SK: Želim im na taj način uzvratiti ljubav i podršku

Podijeli :

Dan nakon pobjede nad Alexanderom Mullerom i dan prije meča s Danielom Evansom, ekipa Sport Kluba razgovarala je s Novakom Đokovićem u kompleksu Wimbledon u Londonu.

Dobro raspoložen pričao jeĐoković za Sport Klub. Sve što ima (zasad) o “pumpanju” rekao je u utorak navečer.

“Trudim se da dane između mečeva provedem u što opuštenijoj atmosferi. Kad sam na terenu, uključuje se mentalitet profesionalca, ima korekcija, detalja, prilagođavamo svaki udarac da ne škripi ako ne mora škripati. Ozbiljnost na terenu je povećana u odnosu na vrijeme izvan terena”, rekao je Đoković za SK i nastavio:

“Wimbledon za mene predstavlja i obiteljski turnir jer je moja obitelj tradicionalno ovdje sa mnom godinama, prave mi društvo. Lijepa poznata, topla atmosfera i to mi daje optimalnu ravnotežu koja mi je potrebna, emocionalno i mentalno. Naravno, to me i emocionalno puni za sljedeće izazove.”

Naš kolega Nebojša Višković primijetio je da je fascinantno koliko dugo Nole napušta teren, napominjući da je gotovo uvijek spreman stati i razgovarati sa svima.

“Fascinantno je kako svima pristupate sa širinom i pažnjom“, primijetio je Viško.

“To je ujedno i kompliment mojim roditeljima jer sam tako odgojen. Odrastao sam u atmosferi i okruženju gdje sam stalno bio okružen ljudima. Odgajam sebe da se prema ljudima odnosim isto bez obzira u kojoj društvenoj klasi pripadaju i što rade. Pokušavam to učiniti, ali znam da ne uspijevam uvijek. Netko se naljuti jer mu ne pokažem pažnju, događa se, svi smo ljudi. U biti, to je stvar karaktera.“

Tada je Novak rekao nešto što mu je jako važno.

“Ono što uvijek pokušavam imati na umu jest činjenica da su me neki ljudi došli vidjeti samo jednom. To je ono što je Kobe Bryant jednom rekao i to je filozofija koju dijelim s njim i s kojom se poistovjećujem. Naime, kada su mu jednom rekli: ‘Čekaj, ozlijeđen si, imao si iščašen prst, ne bi trebao igrati’, odgovorio je: ‘Moram, što je s onim ljudima koji su kupili karte jedini put u životu i došli tko zna odakle gledati Lakerse i mene.’ Tako razmišljam, posebno u ovim kasnijim godinama moje karijere gdje ljudi ne znaju koliko ću još dugo igrati: Dolaze s tim uzbuđenjem da me gledaju i podržavaju, a ja im želim uzvratiti ljubav i podršku kroz tenis i izravni i neposredni kontakt.“

Đoković će igrati protiv Daniela Evansa u četvrtak u 14.30 sati na središnjem terenu.

“Moj želudac se još nije 100% oporavio, ali smo na putu. Dobra stvar je što na Grand Slamovima imamo dan između mečeva i vjerujem da će biti u redu. Znam da ja igram prvi i to mi je važnije. Prije meča s Mullerom sam se pet puta zagrijavao, pa hladio, to utječe i na moju psihu. Očekujem malo vruću atmosferu jer igram protiv domaćeg igrača. Evans je težak protivnik, koristi super-rezultat na backhand strani, ali bit ću spreman”, rekao je Đoković.

Cijeli intervju s Novakom Đokovićem pogledajte u videu na početku teksta.

