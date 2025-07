VIDEO / Đoković za SK: Izjasnio sam se. Je li mi se to nekad obilo o glavu? I jest i nije…

Podijeli :

Novak Đoković je prošao u 16. četvrtfinale Wimbledona, gdje će igrati protiv Jannika Sinnera.

Svaku od četiri pobjede Novak je proslavio pumpanjem i namjera mu je da to nastavi raditi sve do naslova.

U razgovoru s Nebojšom Viškovićem nakon trijumfa nad De Minaurom, objašnjava da tenis za njega nije jedino područje djelovanja i razmišljanja.

Ali prije nego što dođemo do tog dijela, pitali smo Novaka za dojmove s meča odigranog u ponedjeljak.

„Vrlo izazovan dan, nezgodni uvjeti, ne pamtim ovakav vjetar na Wimbledonu godinama. To se ne vidi na televiziji, ali mi to itekako osjećamo na terenu i to utječe na razvoj situacije“, započeo je Novak razgovor za SK.

„De Minaur je posljednji igrač kojeg priželjkuješ u takvim situacijama. Ako ne osjećaš lopticu, a ja je nisam osjećao prvih set ili set i pol, onda te prisili da odigraš još jedan udarac i da se osjećaš neugodno. Sve mu je polazilo za rukom, iznimno je brz, igra jako ravno i tada loptica ostaje nisko. Ako nemaš osjećaj da prolaziš kroz lopticu, kako se kaže u žargonu, onda si u velikim problemima, u kakvima sam ja bio set i pol.

Dobio sam pet gemova zaredom u trećem setu, a posljednja tri uz samo jedan izgubljeni poen. Veseli me što sam meč završio na takav način. Nadam se da ću sljedeći meč započeti bolje“, poručio je Đoković.

Sljedeći protivnik bit će mu Flavio Cobolli koji je izbacio Marina Čilića.

„Ugodno me iznenadio svojim igrama, pobijedio je Čilića i još neke izvanredne igrače s jakim servisima na travi. Mislim da je to malo tko očekivao, ali svaka čast.“

„On je talentiran igrač, veliki borac i neće imati što za izgubiti.“

Na pitanje pomaže li mu širina interesa (kultura, umjetnost, politika) u konkretnim situacijama na terenu, jer ima multidisciplinarni pogled na svijet, sedmerostruki pobjednik Wimbledona kaže:

„Multidisciplinarni – to je dobra definicija. Multidisciplinarno gledam na stvari i mislim da je to za mene jedini mogući put ako tražiš neku cjelovitost u životu, pogotovo kad se traži optimalna ravnoteža između privatnog i profesionalnog života u mom privilegiranom statusu koji imam već više od 20 godina.

Trebam tu širinu. Više nisam onaj 18-godišnjak koji razmišlja samo o tenisu. Prije svega sam suprug i otac, i naravno brat i sin. Pokušavam biti sa svojim najmilijima što je više moguće. Prioritet mi je da, kada nisam na terenu, budem s obitelji i da budem najbolji mogući otac svojoj djeci. Zanimaju me razna područja života, hvala Bogu, nikad se nisam ustručavao izjasniti. Je li mi se to nekad obilo o glavu? I jest i nije…

Znam tko sam, integritet je nešto što branim cijelim svojim bićem, iznimno je važno imati stav u životu. Takva sam osoba“, zaključio je Đoković.