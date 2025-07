VIDEO / Đoković izborio polufinale i održao riječ: Pobjedu proslavio ‘pumpanjem’

Podijeli :

Novak Đoković plasirao se u svoje 52. Grand Slam polufinala. Za to se morao naraditi protiv Talijana Flavija Cobollija koji je osvojio prvi set. Međutim, to je samo razljutilo Đokovića koji je osvojio iduća tri seta za pobjedu od 3-1 u setovima.

Đoković je od početka susreta prijetio na servisu 23-godišnjeg Talijana te mu se to isplatilo u osmom gemu seta kada je Cobolliju oduzeo servis. Imao je potom Srbin servis za set, ali ga nije realizirao i na kraju je set odlučen u tie-breaku. Iako je to inače “Đokovićeva igra”, nju je osvojio Cobolli s 8-6 te je tako došao do važnog vodstva u meču.

Alcaraz: Nisam gledao nijedan Đokovićev meč ovdje, ali svi kažu da igra spektakularno Današnji Wimbledon na SK: Neizvjesna situacija sa Sinnerom, Đokovića čeka Talijan koji je srušio Čilića

Ipak, Đoković je od tog trenutka zaigrao bolje te je drugu dionicu osvojio sa 6:2 da bi u trećoj odmah napravio break. Ipak, mladi Talijan se nakon zaostatka 2:0 vratio s tri uzastopna gema te je ponovno pronašao svoju igru iz prvog seta. Tu razinu držao je do rezultata 5:5 kada je još jednom pokleknuo pod Đokovićevim pritiskom. Servis za set koji je Đoković dobio tim breakom je Srbin rutinski pretvorio u osvajanje dionice sa 7:5 i vodstvo od 2:1 u setovima.

U četvrtom setu ključni break vidjeli smo kod rezultata 4:4. Tada je s nekoliko grešaka Cobolli pomogao Đokoviću, a najbolnija je bila ona na 30-40 kad je Talijan nešto lakši volej poslao u mrežu. Đoković je potom bio siguran na servisu za meč te je tako sa 6:7(6), 6:2, 7:5, 6:4 izborio novi okršaj s Jannikom Sinnerom.

Bit će mu to prilika za osvetu. Talijan ga je prije mjesec dana s 3-0 u setovima porazio u polufinalu Roland Garrosa.