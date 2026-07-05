VIDEO / Đoković izborio četvrtfinale Wimbledona i srušio Federerov rekord

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Novak Đoković je u nedjelju popodne izborio svoje mjesto u četvrtfinalu Wimbledona. U teškom meču slavio je protiv Romana Safiullina s 3-1 u setovima (7:6, 6:3, 3:6, 6:3). Ruski kvalifikant imao je prilika napakostiti Srbinu, no najbolji tenisač svih vremena sve probleme je prebrodio i upisao se u povijest Wimbledona.

Naime, plasmanom u osminu finala Wimbledona Đoković se poravnao s Rogerom Federerom po broju pobjeda (105), a novim slavljem došao je do 106. trijumfa na Wimbledonu te je sada usamljen na vrhu najprestižnijeg turnira u svijetu tenisa.

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Ono u čemu je legendarni Švicarac bolji od srpskog tenisača je broj osvojenih Wimbledona. Federer je u svojoj karijeri osam puta podizao trofej pobjednika u All England Clubu dok je Đokoviću, zasad, za rukom to pošlo sedam puta.

Sada, u ždrijebu bez Carlosa Alcaraza i s, činie se, nepotpuno spremnim Jannikom Sinnerom, Đoković lovi svoj 25. Grand Slam kojim bi postao jedini u svijetu tenisa koji je osvojio 25 Grand Slamova. Sada s 24 dijeli to prvo mjesto s Margaret Court.

U sljedećem kolu Đoković će igrati protiv pobjednika meča između Felixa Auger-Aliassimea i Alejandra Davidovicha Fokine.

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