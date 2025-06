VIDEO / Đoković ekskluzivno za SK: ‘Wimbledon je najbolja prilika da osvojim još jedan Grand Slam’

Podijeli :

Najbolji tenisač u povijesti najavio je za Sport Klub svoj nastup na ovogodišnjem Wimbledonu.

Sve je polako spremno za start trećeg Grand Slam turnira u aktualnoj teniskoj sezoni – Wimbledona.

Turnir u All England Clubu ima kultni status na teniskom touru, a jedan od tenisača koji će se boriti za pehar je Novak Đoković.

Osvajač 24 Grand Slam titule te sedam wimbledonskih naslova razgovarao je s našim Nevenom Cvijanovićem te najavio svoj ovogodišnji nastup u Londonu:

“Predivno je biti ponovno ovdje. Meni Wimbledon puno znači i vjerojatno nisam jedini tenisač koji osjeća posebnu vezu s ovim turnirom. Odrastao sam u Srbiji sanjajući da osvajam ovaj turnir. Stvarno je ovdje drukčiji osjećaj u odnosu na bilo koji drugi turnir. Tu osjećate tradiciju, kulturu…”, započeo je Đoković.

Osvrnuo se na vlastita očekivanja od ovog turnira:

“Obzirom na rezultate koje sam postizao ovdje u zadnjih 10 godina, sa sigurnošću tvrdim da je Wimbledon, uz Australian Open, najbolja prilika da osvojim još jedan Grand Slam. Hoće li doći do toga ove godine – ne znam. Ali, dobro sam se pripremao posljednjih tjedana i za mene nema većeg motiva od igranja ovdje i pokušat ću osvojiti još jedan trofej.”

Novak je otkrio kako mu paše to što ne ulazi u turnir s ulogom prvog favorita:

“Odgovara mi to, kakogod. Bio favorit ili ne, to ne utječe na mene u toj mjeri jer sam svjestan svojih mogućnosti, sposobnosti i vještina. U tom kontekstu, ako se dobro spremim, a stvarno sam se dobro spremio zadnjih tjedana te dolazim iz Ženeva i Pariza u dobroj formi i potrudit ću se to upotrijebiti na Wimbledonu. Nadamo se najboljem. Turnir je dug, ali ako igdje imam šanse – to je onda Wimbledon.”

