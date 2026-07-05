VIDEO / Dok Đoković igra meč za povijest, njegov sin na tribinama Wimbledona karta!?

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Novak Đoković na centralnom terenu Wimbledona igra svoj meč osmine finala protiv Rusa Romana Safiullina. U prva dva seta srpski tenisač bio je bolji sa 7:6(6) i 6:3 da bi u trećem setu Rus rano napravio break. Baš u tom gemu u kojem je Safiullin oduzeo servis Đokoviću, vidjeli smo nešto neobično. Na tribinama Wimbledona, u Đokovićevoj loži, kamere su uhvatile njegovog sina Stefana kako sa svojim prijateljem igra neku kartašku igru. Ipak, Stefan je svako malo pogledavao prema terenu kako bi vidio kako se njegov otac provodi na terenu. U tom gemu Đoković je bio nervozan, ali je ekspresno vratio break i poništio prednost ruskog tenisača. Đoković bi pobjedom protiv Safiullina stigao do 106. slavlja na terenima u All England Clubu te bi postao najuspješniji tenisač u povijesti. Sada to prvo mjesto dijeli s Rogerom Federerom koji je ostao na 105 pobjeda.

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