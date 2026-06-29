VIDEO / Dino Prižmić upisao premijernu pobjedu na Wimbledonu i postao prvi hrvatski reket

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Dino Prižmić je u ponedjeljak odigrao svoj prvi meč u glavnom ždrijebu Wimbledona te je s 3-1 u setovima bio bolji od Australca Adama Waltona.

Nije to bilo lako jer je Walton prvi set osvojio sa 6:4 da bi u drugom imao break prednosti i servis za set. To nije iskoristio te se Prižmić vratio i na kraju osvojio set sa 7:6(3). Tu dobru igru Splićanin je prenio u treći set u kojem je slavio sa 6:4 da bi na početku četvrte dionice napravio break iako je sredinom gema imao kratku svađu s tehnologijom misleći da je loptica završila u autu.

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Prednost koju je Prižmić stekao u četvrtom setu bila je u opasnosti kod 3:2 kada je bio suočen s break prilikama. To je uspješno riješio te je poveo s 4:2. Kod tog rezultata stigao je do break prilike koju i koristi za 5:2 i servis za meč. Imao je u tom gemu Walton dvije break lopte za smanjenje zaostatka, no Prižmić je to uspio spasiti i na kraju je slavio s 4:6, 7:6(3), 6:4, 6:2.

Prižmić je ovom pobjedom došao do svog prvog slavlja u glavnom ždrijebu Wimbledona, a osim toga je postao i prvi hrvatski tenisač. Skočio je na 74. mjesto ATP ljestvice uživo dok je Marin Čilić zbog poraza od Daniila Medvedeva pao sve do 79. mjesta.

U drugom kolu će Splićanin igrati protiv pobjednika meča između Felixa Auger-Aliassimea i Alexandera Shevchenka gdje Kanađanin već vodi s 2-0 u setovima.

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