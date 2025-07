VIDEO / Cobolli ‘sipao pohvale’ na račun Čilića: ‘On je legenda ovog sporta’

Podijeli :

Talijan Flavio Cobolli u osmini finala Wimbledona izbacio je Marina Čilića slavivši 6:4, 6:4, 6:7 (4), 7:6 (3) nakon tri sata i 25 minuta borbe.

Cobolli će prvi put igrati u četvrtfinalu na Grand Slam turnirima, a suparnik će mu biti pobjednik dvoboja između Novaka Đokovića i Alexa de Minaura. Odao je Cobolli počast Marinu Čiliću nakon meča.

POVEZANO VIDEO / Cobolli je izbacio Čilića s Wimbledona, njegov otac zaplakao Marin Čilić izgubio od Flavija Cobollija u osmini finala Wimbledona

“Oduvijek sam sanjao da ću ovdje igrati na ovom turniru, nikada nisam zamišljao da ću doći do ove točke. Počeo sam igrati za ovakve mečeve, cijela moja obitelj je ovdje. Moj otac plače, moj brat i moji prijatelji su ovdje, to je trenutak koji nikada neću zaboraviti. Sada ću igrati na sjajnom terenu, mislim da sam to zaslužio. Čilić je legenda ovog sporta i sada sam malo umoran, otići ću se odmoriti za sljedeći meč. Razmišljao sam o svojoj igri, to je ključ za pobjedu nad najvažnijim igračima. Pokušavam biti agresivan, bio je to sjajan meč”, rekao je Cobolli nakon meča i prolaska u četvrtfinale Wimbledona.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.