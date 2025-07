VIDEO / Alcaraz prekinuo ‘wimbledonsku bajku’ 733. tenisača svijeta

Podijeli :

Carlos Alcaraz prekinuo je 'wimbledonsku bajku' Olivera Tarveta.

Branitelj naslova na Wimbledonu plasirao se u treće kolo pobjedom nad britanskim amaterom, 733. na svijetu, rezultatom 6:1, 6:4, 6:4.

Meč je trajao nešto više od dva sata (dva sata i 17 minuta). Alcaraz je odradio posao bez izgubljenog seta, ali ni nije blistao. Čak i u prvom setu, koji je najuvjerljivije dobio i u kojem je zaskočio svog neiskusnog suparnika, suočio se s break loptama. Imao ih je čak osam u prvom setu u tri gema.

U drugom i trećem setu bio je konkurentniji. U drugom je odmah napravio break i poveo 2:0. No, Alcaraz je odmah vratio break, a zatim zaustavio rezultatski zamah u devetom gemu i prelomio taj set 2:0. U trećem setu Alcaraz je napravio prvi break, povevši 3:2. No, Britanac se odmah vratio, izjednačivši na 3:3. No, nije uspio osvojiti sljedeći servis gem, umjesto toga Alcaraz je ponovno napravio break, povevši 4:3, zatim potvrdio break i zadržao tu prednost do samog kraja.

U sljedećem kolu Alcaraz čeka boljeg iz dvoboja Auger-Aliassime – Struff.

