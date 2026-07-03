Uvjerljivi Sinner bez većih problema izborio osminu finala Wimbledona

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xMélaniexJeusettex via Guliver

Najbolji svjetski tenisač, Talijan Jannik Sinner, nastavio je s pobjedama na Wimbledonu, trećem ovogodišnjem Grand Slam turniru. U susretu trećeg kola Sinner je jednostavno i uvjerljivo svladao Amerikanca Jensona Brooksbyja sa 6-4, 6-3, 6-4.

U uvodna dva seta talijanski je tenisač tri puta oduzimao servis suparniku te lako došao do vodstva od 2-0 u setovima. Treću dionicu Amerikanac je uspio otvoriti breakom, no ta mu prednost na koncu nije puno značila.

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Sinner je kod rezultata 5-3 servirao za pobjedu, no tada je 81. tenisač s ATP ljestvice još jednom uspio slomiti početni udarac najboljeg igrača svijeta. Ipak, već u idućem gemu dogodio se novi break Sinnera, koji je bio dovoljan za ukupno slavlje.

U osmini finala Sinner će igrati protiv japanskog tenisača Shintara Mochizukija, koji je kreirao novo iznenađenje svladavši veliku španjolsku nadu Rafaela Jodara s 1-6, 7-6(5), 6-4, 6-4.

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