U 149-godišnjoj povijesti Grand Slama ovo se nikada nije dogodilo

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AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Četvrtak, 9. srpnja, za Hrvatsku je zauvijek poseban dan zbog mitskog naslova Gorana Ivaniševića na Wimbledonu 2001. godine. No, od danas će ovaj datum zlatnim slovima ostati upisan i u kompletnoj povijesti svjetskog tenisa.

Nevjerojatnim pobjedama Karoline Muchove i Linde Noskove na kultnoj londonskoj travi ispisana je povijest kakva nije viđena od samih početaka teniske ere.

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Naime, u subotnjem finalu Wimbledona gledat ćemo češki okršaj za titulu, što se nikada u povijesti Grand Slam turnira (od 1877. godine) nije dogodilo, piše Ofenziva.

Kroz povijest smo svjedočili nekim sličnim situacijama, ali nikada potpuno češkom finalu. Primjerice, 1986. godine na US Openu te 1989. godine na Australian Openu muška finala igrali su Ivan Lendl i Miloslav Mečír. Iako su tada nastupali pod zastavom Čehoslovačke, to nije bilo “svečeško” finale – Lendl je bio Čeh, dok je Mečír bio Slovak.

Do ovog povijesnog postignuća češke su tenisačice stigle nakon fantastičnih polufinalnih predstava.

Prva je mjesto u povijesti osigurala 29-godišnja Karolina Muchova, koja je u trileru sezone srušila sedmu nositeljicu, Amerikanku Coco Gauff, sa 6:2, 1:6, 7:6 (12–10). Nakon dramatičnog tie-breaka trećeg seta u kojem je spasila i meč-loptu suparnice, Muchova je nakon dva sata i 35 minuta borbe izborila svoje drugo Grand Slam finale u karijeri.

Nedugo nakon nje, češku dominaciju i povijesni podvig potvrdila je Linda Noskova. Deveti reket turnira odigrao je iznimno staložen i miran meč protiv Ukrajinke Marte Kostjuk, proslavivši pobjedu s dva puta po 6:4. Noskova je sjajno iskoristila brojne pogreške svoje suparnice i tako osigurala meč koji će se pamtiti generacijama.

Wimbledon će u subotu dobiti potpuno novu Grand Slam pobjednicu, a Muchova i Noskova već su sada napravile nešto što nitko u proteklih 149 godina bogate teniske povijesti nije uspio.