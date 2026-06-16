Spektakl u najavi: Serena i Venus Williams igrat će na Wimbledonu

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COLORSPORT ANDREW COWIE via Guliver

Službeno je potvrđen veliki povratak legendarnih sestara jer će Serena i Venus Williams nastupiti zajedno u konkurenciji parova na predstojećem Wimbledonu nakon što su dobile pozivnicu organizatora.

Niti jedna niti druga sestra ne nalaze se na popisu pozivnica za pojedinačnu konkurenciju, iako je još jedno mjesto ostalo nedodijeljeno.

VIDEO / Legendarna Serena Williams u stilu se vratila tenisu nakon gotovo četiri godine Povratak najveće: Serena Williams vraća se u Londonu, a igrat će i Berlin

Serena se prošlog tjedna u Queens’u vratila na teren u pune 44 godine igrajući u paru s Viktorijom Mboko i ostavila je odličan dojam, gotovo četiri godine nakon finalnog meča u karijeri na US Openu 2022. godine. Prije dolaska u All England Club ona će nastupiti i u Berlinu s Karolinom Muchovom, što će joj ujedno biti posljednja priprema za londonski Grand Slam.

Tamo će zaigrati u kombinaciji sa svojom sestrom s kojom je osvojila šest wimbledonskih naslova u parovima, i to 2000., 2002., 2008., 2009., 2012. i 2016. godine. Zajedničkim su snagama podigle čak 15 Grand Slam trofeja u parovima, pri čemu su svaki od četiri najveća turnira osvojile barem po dva puta.

Mlađa sestra u svojim vitrinama ima i 23 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji, dok je Venus nešto manje uspješna sa sedam najvećih trofeja u samostalnoj karijeri.

Zajedno su u tri navrata bile najbolje i na Olimpijskim igrama, točnije 2000., 2008. i 2012. godine, a usto su obje po jednom došle i do zlatne medalje u samostalnoj konkurenciji.

Nema sumnje da će nastup dviju legendarnih tenisačica privući golemu pozornost javnosti i donijeti veliku gledanost u Londonu, budući da već dugo nisu dijelile teniski teren.

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