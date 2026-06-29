SKener: Ako Wimbledon bude kao i Roland Garros, Novak Đoković će osvojiti

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Tnani Badreddine/DeFodi Images via Guliver Image

Đokovićeva fizička sprema ne bi trebala biti dovedena u pitanje jer je već nekoliko puta pokazao da može osvajati turnire bez ozbiljne pripreme za Grand Slam. Vjerujemo da se srpski tenisač na pravi način spremio te bi, trebao biti jedan od favorita za naslov.

Iza nas je pola godine tenisa i nekoliko povijesnih trenutaka. Carlos Alcaraz postao je najmlađi muški tenisač koji je kompletirao Career Grand Slam (osvajanje sva četiri Grand Slama) da bi se Španjolac potom ozlijedio i propustio Roland Garros. Upravo njegov izostanak i kiks Jannika Sinnera protiv Juana Manuela Cerundola omogućili su Alexanderu Zverevu premijernu Grand Slam titulu.

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Taj turnir u Parizu bio je prepun neuobičajenih iznenađenja pa su svi za vrijeme turnira očekivali kako će Novak Đoković napokon, u smiraju svoje karijere, doći do tog, od medija nametnutog 25. Grand Slama u karijeri. To se na kraju nije dogodilo jer je najbolji tenisač u povijesti ispustio 2-0 u setovima od brazilske nade Joaa Fonsece.

Pokazao je Srbin u tom meču neke manjkavosti, no isto tako je nakon višesatne borbe parirao sa skoro 20 godina mlađim protivnikom. Đokovićeva fizička sprema ne bi trebala biti dovedena u pitanje jer je već nekoliko puta pokazao da može osvajati turnire bez ozbiljne pripreme za Grand Slam. Vjerujemo da se srpski tenisač na pravi način spremio te bi, trebao biti jedan od favorita za naslov.

Prvi razlog je taj što ne znamo koliko je spreman Jannik Sinner. Prvi tenisač svijeta je nakon poraza u Roland Garrosu odlučio preskočiti pripreme za Wimbledon kako bi otkrio više o svom zdravstvenom stanju i otporu njegovog tijela na vrućine. Upravo bi te vrućine trebale biti ključne jer Europa proživljava svoje najtoplije dane u svojoj povijesti.

Nadu u osvajanje svog 25. Grand Slama Đoković može tražiti i u novom izostanku Carlosa Alcaraza čija ozljeda zgloba još nije zaliječena te će sedmerostruki Grand Slam prvak propustiti lov na novi Wimbledon. Osim toga, drugi nositelj turnira i osvajač Roland Garrosa Alexander Zverev na travi se snalazi kao riba na suhom. Naime, Nijemac u svojoj karijeri nikada nije prošao četvrto kolo Wimbledona, a izgubio je i sva tri finala na travnatoj podlozi (Florian Mayer, Roger Federer, Taylor Fritz).

Tako Đoković, sedmerostruki osvajač Wimbledona i najbolji zdravi igrač na travnatoj podlozi, ima sigurno prave šanse za osvajanje naslova. Svoj turnir otvara protiv Yibinga Wua, a prvi ozbiljan protivnik, ako se sadašnji Stefanos Tsitsipas tako može nazvati, bit će mu u drugom kolu. U trećem kolu prijetio bi neugodni Arthur Rinderknech, četvrto kolo moglo bi donijeti revanš s Fonsecom, četvrtfinale Felixa Auger-Aliassimea, polufinale Jannika Sinnera, a finale po kvaliteti na travi vjerojatno Amerikanca Taylora Fritza.

Gledajući neke ranije ždrijebove na putu do naslova, ovo za Đokovića ne izgleda toliko zahtjevno i vjerujemo kako bi Srbin mogao stići do 25. naslova.

Što očekivati od Hrvata?

Što se tiče hrvatskih predstavnika, dominirat će predstavnice kojih na ovom turniru ima tri u odnosu na dva muška predstavnika. Najveći adut je Donna Vekić koja je kao sretna gubitnica osvojila WTA 500 turnir u Londonu i u prvom kolu igra protiv Ashlyn Krueger, u drugom je najverojatnije čeka Hrvatica koja predstavlja Australiju Ajla Tomljanović, a u trećem nezgodna i kvalitetna Elina Svitolina.

Petra Marčinko također je imala dobru pripremu za Wimbledon te je, također kao sretna gubitnica, izborila polufinale WTA 250 turnira u Eastbourneu gdje je nažalost predala meč. Zagrepčanka se oporavila te će u prvom kolu igrati protiv Sofije Kenin. S obzirom na to da joj je ovo prvi glavni ždrijeb Wimbledona, svaka pobjeda trebala bi doći kao bonus.

Prvi glavni ždrijeb Wimbledona izborila je i Antonia Ružić koja u London stiže nakon ozljede i dramatičnog meča u Eastbourneu protiv Marčinko. Međimurka se također oporavila te je u prvom kolu trebala igrati protiv Britanke Emme Raducanu. Taj susret trebao se igrati na terenu broj jedan, ali je Raducanu otkazala meč i umjesto nje će nakon nasumičnog izvlačenja upasti jedna sretna gubitnica.

Što se tiče muškog dijela ždrijeba, tu nema puno razloga za optimizam. Marina Čilića nije pomazio ždrijeb jer će već u prvom kolu igrati protiv Daniila Medvedeva koji ga je porazio u četvrtfinalu Hertogenboscha. Drugi naš predstavnik je Dino Prižmić koji na travi baš i nema preveliko iskustvo. Upisao je tek jednu profesionalnu pobjedu (prvo kolo kvalifikacija Wimbledona 2024.) te je ove godine odigrao tek dva meča.

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U kvalifikacijama ATP 500 turnira u Londonu izgubio je od Australca Rinkyja Hijikate da bi zatim na Boodles egzibiciji upisao poraz od ranije spomenutog Tsitsipasa. U prvom kolu čeka ga Adam Walton koji je lošije rangiran od Splićanina, ali gledajući podlogu trebao bi biti težak protivnik za Prižmića.

U parovima Hrvatska ipak ima svoje adute. Mate Pavić i Marcelo Arevalo oduševili su titulom u Londonu, Nikola Mektić i Austin Krajicek nisu u bajnoj formi, no njihova kvaliteta i dalje je neupitna dok će Prižmić debitirati s Belgijancem Raphaelom Collignonom. Kod žena će hrvatske boje braniti Ružić i Darija Jurak Schreiber te Marčinko i Slovenka Veronika Erjavec.

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