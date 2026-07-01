Serena Williams vratila se nakon četiri godine i ozlijedila koljeno: Upitan je njezin nastup sa sestrom na Wimbledonu

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Serena Williams vratila se tenisu nakon četiri godine te je dobila pozivnicu za glavni ždrijeb Wimbledona. U prvom kolu igrala je protiv 24 godina mlađe protivnice te je izgubila nakon velike bitke u tri seta.

Pokazala je tako Amerikanka, koja je osvojila 23 Grand Slama u pojedinačnoj konkurenciji, da još uvijek ima dobru razinu tenisa iako ima 44 godine. Međutim, taj napor je na njenom tijelu ostavio danak.

Nkon dvoboja nije došla na konferenciju za medije već je samo dala kratku izjavu. Zbog nedolaska na konferenciju za medije igrači i igračice mogu biti novčano kažnjeni, ali u srijedu je objavljeno da je Serena Williams preskočila tu obvezu zbog ozljede.

“Serena je krajem prvog seta uganula desno koljeno te je zbog toga bila oslobođena medijskih obveza od strane Wimbledona i Ženske teniske udruge (WTA)”, priopćila je američka zastupnica Jill Smoller.

Naime, kako javlja The Times, Williams je ozlijedila koljeno u meču s Australkom te su čak i štake donesene u svlačionicu. Ona je ipak bez pomoći odšetala iz svlačionice, no njen nastup u parovima je ipak pod znakom pitanja.

Tamo bi trebala nastupiti sa svojom starijom sestrom Venus. Dvije sestre osvojile su zajedno 14 Grand Slamova i to bez izgubljenog finala. Posljednji zajednički Grand Slam osvojie su baš u Wimbledonu 2016. godine. Sada, 10 godina kasnije teško je za očekivati da će 44-godišnja Serena i 46-godišnja Venus moći do titule u parovima, no ako se Serena oporavi, ne bi bilo ludo da uspiju proći barem nekoliko kola.

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