Serena Williams dobila pozivnicu za Wimbledon

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Serena Williams se prije dva tjedna vratila na teniske terene te je pobjedom u prvom kolu parova s Victorijom Mboko stigla do prvog slavlja nakon skoro četiri godine čekanja.

Ubrzo zatim dobila je i pozivnicu za turnir parova u Wimbledonu sa svojom starijom sestrom Venus Williams. Na tome legendarna američka tenisačica nije stala jer je nakon toga dobila i pozivnicu za pojedinačnu konkurenciju najprestižnijeg teniskog turnira.

Serena Williams je inače sedmerostruka pobjednica Wimbledona u pojedinačnoj konkurenciji dok je u parovima pobjednički trojef podizala šest puta.

Jedna je od najuspješnijih tenisačica u povijesti te će u 45. godini života sigurno puniti tribine najvećih terena u All England Clubu.

Wimbledon, kao i dosadašnjih godina, možete gledati ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.