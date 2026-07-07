Samo na SK: Evo kada Pavić i Mektić kreću po polufinale Wimbledona, a kada igraju Đoković i Sinner

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Sport Klub

Hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić danas kreću u borbu za nastupe u polufinalu Wimbledona, a na terene izlaze i najveći favoriti - Jannik Sinner i Novak Đoković. Mečeve ekskluzivno možete gledati u programu Sport Kluba.

Sjajan dan u Londonu otvorit će Nikola Mektić koji u paru s Amerikancem Austinom Krajicekom igra meč četvrtfinala muških parova. Njihovi suparnici u borbi za polufinale bit će australsko-američka kombinacija Thanasi Kokkinakis i Aleksandar Kovacevic.

VIDEO / Pavić nakon četvrtfinala muških parova izborio i polufinale miksa na Wimbledonu VIDEO / Fenomenalni Mektić srušio četvrte nositelje i izborio četvrtfinale Wimbledona VIDEO / Mektić i Krajicek spasili pet meč-lopti pa u drami stigli do osmine finala Wimbledona

Dvoboj je na rasporedu na Terenu 12 i neće početi prije 15:30 sati, a gledatelji u Hrvatskoj ovaj spektakl mogu pratiti uživo na kanalu Sport Klub 4.

Mektić i Krajicek, koji su postavljeni za 14. nositelje turnira, u ovaj ogled ulaze kao izraziti favoriti nakon što su u osmini finala, u teškom i iscrpljujućem meču, potvrdili svoju visoku klasu na travnatoj podlozi i eliminirali snažan talijanski par Simone Bolelli i Andrea Vavassori. Mektić, koji već ima naslov wimbledonskog pobjednika u muškim parovima, donosi vrhunsku taktičku zrelost i sjajnu pokrivenost terena, što će biti ključno protiv nenositelja koji su pokazali sjajnu formu.

Kokkinakis posjeduje iznimnu snagu u udarcima i iskustvo osvajanja Grand Slam naslova u parovima, dok Kovacevic pruža veliku stabilnost s osnovne linije, pa će hrvatsko-američki par morati biti na svojoj najvišoj razini kako bi izbjegao iznenađenje i osigurao plasman u polufinale.

Odmah nakon tog dvoboja, na isti teren izlazi Mate Pavić koji nastavlja s fantastičnim tjednom na turniru za koji je više puta istaknuo kao svoj najdraži u kalendaru. Nakon što je ranije osigurao četvrtfinale muških parova s Marcelom Arevalom, splitski je tenisač u kombinaciji s Mađaricom Fanny Stollár izborio veliko polufinale mješovitih parova, a njihov lov na finale također možete pratiti na kanalu Sport Klub 4.

Hrvatsko-mađarska kombinacija, koja je postavljena za 16. nositelje, igra u sjajnom ritmu na svom prvom zajedničkom turniru. U četvrtfinalu su u dva iznimno napeta seta s dva puta po 7-6 eliminirali šeste nositelje, britansko-američki par Neal Skupski i Desirae Krawczyk.

U borbi za veliko finale Pavića i Stollár čeka izuzetno težak ispit protiv opasnog australskog dvojca kojeg čine Storm Hunter i Marc Polmans. Australska kombinacija u polufinale ulazi s golemim samopouzdanjem nakon što je kreirala najveću senzaciju turnira i eliminirala prve nositelje, talijanski par Sara Errani i Andrea Vavassori. S druge strane, Mate Pavić u ovaj meč donosi neprocjenjivo Grand Slam iskustvo i status bivšeg wimbledonskog prvaka u mješovitim parovima, a budući da je ovo prvi međusobni ogled ovih dvaju parova na profesionalnoj razini, gledatelje očekuje uzbudljiv i taktički posve nepredvidiv dvoboj.

Uz uzbuđenja u konkurenciji parova, danas su na rasporedu i četvrtfinalni okršaji u pojedinačnoj konkurenciji, u kojima na teren izlaze dva glavna favorita za osvajanje Wimbledona. Prvi će u akciju krenuti Jannik Sinner, koji otvara program na Terenu 1 u 14:00 sati. Prvog nositelja turnira čeka neugodni njemački tenisač Jan-Lennard Struff, a taj meč možete pratiti uživo na kanalu Sport Klub 2.

Nešto kasnije na rasporedu je i spektakl na Centralnom terenu, gdje će Novak Đoković igrati protiv opasnog Kanađanina Félixa Auger-Aliassimea. Ovaj iznimno zanimljiv četvrtfinalni dvoboj neće početi prije 17:30 sati, a ekskluzivan prijenos osiguran je na kanalu Sport Klub 1.