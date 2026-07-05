‘Sada je Đoković veći favorit od Sinnera za titulu na Wimbledonu’

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AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Novaka Đokovića i Jannika Sinnera dijele još po dvije pobjede od projektiranog polufinalnog okršaja na Wimbledonu.

Iako se do petka i polufinalnih mečeva svašta može dogoditi, ugledni teniski stručnjak Patrick Mouratoglou usudio se prognozirati tko ima veće šanse za osvajanje naslova.

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Mouratoglou ističe da su Sinner i Đoković dva glavna favorita na ovogodišnjem Wimbledonu, no napominje da se situacija uoči turnira potpuno okrenula u korist srpskog tenisača.

Francuski je stručnjak na Instagramu pojasnio kako je Sinner u London stigao s golemim samopouzdanjem nakon osvajanja pet uzastopnih naslova na turnirima serije Masters 1.000, što nikome prije nije uspjelo. Unatoč tome što je na Roland Garrosu izgubio meč ponajviše zbog velike vrućine, Talijan je do Wimbledona pobjeđivao u nizu, no Mouratoglou tvrdi da Sinner na početku londonskog turnira igra znatno ispod svoje prave razine te da djeluje kao da nema potpuno povjerenje u vlastitu igru.

Kada je u pitanju Đoković, situacija je obrnuta jer je on, prema Mouratoglouovim riječima, trebao imati znatno više sumnji zbog forme u proteklih nekoliko mjeseci koja je bila daleko ispod uobičajene. Ipak, Đoković je na terenu pokazao potpuno drukčije lice, a Francuza je u to najviše uvjerio upravo meč drugog kola u kojem je Đoković svladao Stefanosa Tsitsipasa, u čiji je stožer Mouratoglou nedavno stigao kao mentor.

Ugledni trener naglasio je kako se ne sjeća kada je Novak zadnji put igrao tako dobro kao u tom dvoboju te je zaključio da je nakon prvog natjecanstvenog tjedna, a na temelju viđene forme obojice igrača, Đoković trenutno veći favorit za wimbledonski trofej od Sinnera.