Pratite na SK: Poznat je raspored Wimbledona – evo kada igraju hrvatski tenisači i tenisačice

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Hongbo Chen via Guliver

Objavljen je službeni raspored Wimbledona, a hrvatski ljubitelji tenisa imat će pregršt razloga za praćenje programa već prvog dana natjecanja. Svi susreti su dostupni za gledanje ekskluzivno na Sport Klubu.

Troje hrvatskih predstavnika, Antonia Ružić, Marin Čilić i Dino Prižmić, na teren izlaze već u ponedjeljak, dok će preostale dvije hrvatske tenisačice svoje dvoboje igrati dan kasnije.

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Glavni program na Terenu 1 u ponedjeljak u 11:00 sati otvara mlada Antonia Ružić, koju čeka iznimno težak i atraktivan ispit protiv domaće zvijezde i bivše osvajačice US Opena, Emme Raducanu. Odmah nakon njih na isti teren izlazi naš najiskusniji adut Marin Čilić. On nije imao previše sreće u ždrijebu jer ga već na startu čeka teška prepreka i osmi nositelj turnira, Rus Danil Medvjedev, s kojim u međusobnim omjerima gubi 4-1.

Na Terenu 10 program u ponedjeljak započinje od 12:00 sati, a treći na rasporedu je Dino Prižmić. Njegov suparnik u borbi za drugo kolo bit će Australac Adam Walton, trenutačno 92. igrač na svijetu.

Donna Vekić, postavljena za 31. nositeljicu turnira, uvodni meč protiv Amerikanke Ashlyn Krueger igrat će u utorak, a isti dan Petra Marčinko ide na Amerikanku Amandu Anisimovu.

Sve dvoboje hrvatskih tenisača i tenisačica s Wimbledona ekskluzivno možete pratiti na kanalima Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.