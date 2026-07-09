Poznato kada Đoković i Sinner igraju polufinale Wimbledona

Podijeli :

xKeeranxMarquis Fotoarena Sportspressphoto_SPR186948 via Guliver Image

Wimbledon je ušao u svoju završnicu te su u četvrtak na rasporedu polufinala u ženskoj konkurenciji kao i polufinala muških parova. U petak su na rasporedi polufinala muške pojedinačne konkurencije i ženskih parova. Upravo je petak dan koji privlači najviše pažnje u svijetu tenisa jer će tada na teren Novak Đoković i Jannik Sinner.

Obojica su do ove faze natjecanja došli uz ponešto problema. Sinner je u prvom kolu protiv Miomira Kecmanovića nadoknadio zaostatak od 2-1 u setovima te je uspio slaviti. Nakon toga više nije gubio set te je do polufinala došao uz ta dva izgubljena seta u prvom kolu.

Đoković je na putu do polufinala gubio setove u svakom meču osim protiv Stefanosa Tsitsipasa kojega je porazio s 3-0 u setovima. Najveću dramu imao je u četvrtfinalu gdje je nakon više od pet sati tenisa svladao Felixa Auger-Aliassimea s 3-2 u setovima te je tako zakazao 12. okršaj sa Sinnerom.

Trenutačno je 6-5 u pobjedama za Sinnera, a posljednji meč je pripao Đokoviću u polufinalu Australian Opena. Svoj 12. susret odigrat će na centralnom terenu odmah nakon što svoj meč polufinala završe Alexander Zverev, aktualni pobjednik Roland Garrosa te Arthur Fery, domaći igrač s pozivnicom koji je postao tek drugi igrač koji je s pozivnicom organizatora stigao do ove faze.

To je zasad za rukom pošlo samo Goranu Ivaniševiću koji je 2001. godine i osvojio Wimbledon.

Prvi susret u petak kreće u 14 sati i 30 minuta, a možete ga gledati na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.