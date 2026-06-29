Počinje Wimbledon! Evo gdje i kada gledati naše tenisače i tenisačice

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Andy Astfalck NurPhoto via Guliver

Kreče Wimbledon i za naše Hrvate i Hrvatice, a sve pratite ekskluzivno na Sport Klubu.

Svoj put na Wimbledonu danas počinje Marin Čilić. U prvom kolu očekuje ga deveti tenisač svijeta, Danil Medvedev. Riječ je o igraču koji je na Wimbledonu igrao polufinala 2023. i 2024. godine, dok Čilić na ovim terenima pamti i veći uspjeh – finale iz 2017. Njih dvojica su se nedavno susrela na travnatoj podlozi u Hertogenboschu. Nakon što je Čilić prošao uvodna dva kola, zaustavio ga je upravo ruski tenisač slavljem 6:2, 3:6, 6:1 (Medvedev je potom na tom turniru izgubio od Majchrzaka). Nakon toga, Čilić je formu brusio u Halleu, gdje je također preskočio prve dvije prepreke prije poraza od Altmaiera.

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Ovaj meč pratite od 16 sati na Sport Klubu 1.

U ponedjeljak svoj wimbledonski put započinje i Dino Prižmić, a prvi protivnik mu je 92. igrač svijeta, Adam Walton. Australac je uoči Londona ispao u kvalifikacijama Queen’sa i drugom kolu Mallorce. Prižmić se, pak, nakon Roland Garrosa maksimalno fokusirao na treninge na travi. Usprkos ranom ispadanju u kvalifikacijama Queen’sa od Hijikate, ohrabruje njegova odlična partija u ekshibiciji protiv Stefanosa Tsitsipasa, gdje je pao tek nakon tri seta. Ako pobijedi Waltona, Prižmić ide na trećeg nositelja i četvrtog igrača svijeta, Felix Auger-Aliassimea.

Prižmićev meč pratite od 16 sati na Sport Klubu 3.

Antonia Ružić u ponedjeljak otvara program na terenu broj 1, ali još ne zna protivnicu. Ružić je trebala igrati protiv Emme Raducanu koja je dan prije turnira odustala zbog ozljede. Ružić bi tako trebala dobiti najbolje rangiranu tenisačicu koja nije bila u ulozi nositeljice, a njeno će mjesto zauzeti “sretna gubitnica” iz kvalifikacija.

Ružić iza sebe ima promjenjive pripreme na travi – prošla je kvalifikacije Queen’sa, gdje ju je u prvom kolu zaustavila Iva Jović, kao i kvalifikacije Nottinghama, gdje je isala od Caty McNally. Posljednji nastup imala je u Eastbourneu, gdje ju je u prvom kolu svladala Petra Marčinko, a taj je meč Ružić završila u suzama zbog jakih bolova u mišiću.

Meč Antonije Ružić pratite od 14 sati na Sport Klubu 1.

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