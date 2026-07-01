Pobjednica Roland Garrosa ispala s Wimbledona

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Andreeva - Navarro

Pobjednica posljednjeg "grand slam" turnira Roland Garrosa završenog početkom lipnja Mira Andrejeva svoj je nastup na u Wimbledonu završila već u 2. kolu.

Bolja od Andrejeve je bila pobjednica u All England Clubu iz 2024., a trenutačno 38. tenisačica svijeta Barbora Krejčikova sa 4-6, 7-5, 6-4.