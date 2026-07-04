Pavić za SK: VAR ubija smisao nogometa, a ni tenis mi nije osobito zanimljiv za gledanje

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Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u petak u osminu finala Grand Slam turnira u Wimbledonu. Njih su dvojica nakon dva sata i četiri minute svladali britanski par kojeg čine David Stevenson i Marcus Willis sa 6-1, 6-7 (4), 6-4.

Mate Pavić je nakon dobivenog meča dao svoj osvrt za Sport Klub, a za početak je iznenadio odgovorom na pitanje je li i njemu užitak pratiti tenis na Wimbledonu.

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“Meni tenis nije osobito zanimljiv za gledati, valjda zato jer se njime bavim već skoro 30 godina”, rekao je pa prokomentirao dvoboj:

“Krenuli smo dobro u meč, ali oni su imali tie-break i sve se lako okrene. To je ljepota tenisa na travi – meč brzo ode u drugom smjeru. Srećom, bili smo dobri.”

Pavić je i ranije komentirao utakmice Svjetskog prvenstva, koje prati najviše koliko stigne, pa je i sada dao svoj komentar na 2:1 poraz Hrvatske od Portugala u šesnaestini finala.

“Preskočio sam utakmicu, bolje da nisam gledao, ne bih do 4 zaspao. Pogledao sam sažetke, drugo poluvrijeme najbolje je koje smo odigrali na Svjetskom prvenstvu. Tehnologija? Da, ali vidjeli smo i pri, po meni neopravdanom golu Njemačke, da postoje neujednačeni kriteriji i to mi je čudno kao navijaču. Izgubilo je smisao, s VAR-om se pretjeruje.”