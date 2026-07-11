VIDEO/ Pavić izgubio u finalu Wimbledona

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora u finalu turnira parova u Wimbledonu poraženi su od prvih nositelja, Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena, s 7-6 (4), 7-6 (3).

Splićanin i Salvadorac morali su priznati poraz najboljemu svjetskom paru nakon dva tie-break, te sat i 42 minute igre. U cijelom meču nije bilo nijednog oduzimanja servisa.

Za Pavića je ovo bilo peto polufinale na wimbledonskoj travi u muškim parovima. U All England Clubu je bio pobjednik 2021. s Nikolom Mektićem, a godinu poslije su izgubili u finalu. Prvi put je bio finalist 2017., kad mu je partner bio Austrijanac Oliver Marach. Arevalu je ovo prvi nastup u finalu Wimbledona.

Pavić je već osvojio titule u muškim parovima na sva četiri Grand Slam turnira. Na Australian Openu je slavio 2018. kada mu je partner bio Austrijanac Olivier Marach. Dvije godine kasnije je 33-godišnji Pavić pobijedio na US Openu zajedno s Brazilcem Brunom Soaresom. U Wimbledonu je prvi put podigao pehar pobjednika 2021. kada mu je partner bio Nikola Mektić, dok je sa sadašnjim Arevalom najbolji bio u Roland Garrosu 2024. godine.

Heliovaara i Patten su došli do treće zajedničke Grand Slam krune u karijeri. Slavili su prvi put u Wimbledonu prije dvije godine, a najbolji su još bili prošle godine na Australian Openu.