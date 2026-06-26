Samo na SK: Evo kako su prošli hrvatski tenisači i tenisačice na ždrijebu Wimbledona

Održan je ždrijeb glavnog turnira Wimbledona, trećeg po redu Grand Slam turnira u godini, a suparnike na londonskoj travi All England Cluba time je saznalo i pet hrvatskih predstavnika.

Također, u najavi Wimbledona su Čilić i Medvjedev igrali međusobno na travi ‘s-Hertogenboscha, a Rus je slavio 6-2, 3-6, 6-1. U karijeri Medvjedev protiv Čilića vodi 4-1.

Marin Čilić nije imao pretjerano sreće kod ždrijeba jer mu prvo kolo donosi meč protiv osmog nositelja Danila Medvjedeva. Premda trava nije njegova omiljena podloga u posljednje vrijeme ruski tenisač igra dobro na Wimbledonu te je nastupao u polufinalima 2023. i 2024. godine.

U slučaju pobjede Čilić bi u drugom kolu igrao protiv boljeg iz ogleda Španjolca Meride i Argentinca Carabellija.

Dino Prižmić će na startu igrati protiv Australca Adama Waltona, 92. igrača na svijetu i 11 pozicija slabije plasiranog od 20-godišnjeg hrvatskog igrača. Potencijalna pobjeda Prižmiću u drugom kolu donosi pobjednika meča u kojem se sastaju Kazahstanac Ševčenko i treći nositelj, Kanađanin Auger-Aliassime.

U istom dijelu ždrijeba su prvi igrač na svijetu Talijan Jannik Sinner i Novak Đoković, koji je sedam puta slavio u Wimbledonu. Njihov bi meč mogao uslijediti u polufinalu, a Sinner turnir otvara protiv Đokovićevog sunarodnjaka Miomira Kecmanovića, dok Đoković u prvom kolu igra protiv Kineza Yibing Wua.

Alexander Zverev, pobjednik Roland Garrosa, svoj londonski put počinje ogledom protiv belgijskog igrača Alexandera Blockxa. U Wimbledonu je Zverevu i dalje najbolji rezultat osmina finala.

Donna Vekić, koja je prije dvije godine igrala polufinale u Wimbledonu, postavljena je za 31. nositeljicu i u prvom kolu će igrati protiv Amerikanke Ashlyn Krueger, 96. igračice s WTA ljestvice. Potencijalna suparnica u drugom kolu joj je Ajla Tomljanović, hrvatska tenisačica koja igra pod australskom zastavom, a u trećem kolu Ukrajinka Elina Svitolina, osma nositeljica.

Petra Marčinko će na startu igrati protiv Amerikanke Sofije Kenin, 104. sa svjetske ljestvice. Već drugo kolo joj donosi tešku suparnicu, Amerikanku Amandu Anisimovu, koja je prošle godine igrala finale u Wimbledonu, ali i na US Openu.

U prvom kolu Antonia Ružić će igrati protiv 23-godišnje Britanke Emme Raducanu, senzacionalne pobjednice US Opena od prije pet godina i 32. tenisačice na svijetu. Slavi li Ružić u drugom kolu joj slijedi meč protiv bolje iz dvoboja Ostapenko – Dart.

Na Wimbledon se vraća 44-godišnja Serena Williams, sedmerostruka osvajačica ovog Grand Slam turnira te će na startu igrati protiv Australke Maye Joint. Serena bi u trećem kolu potencijalno mogla igrati protiv Poljakinje Ige Šwiatek.

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