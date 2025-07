Nevjerojatni Marin Čilić porazio Jacka Drapera za treće kolo Wimbledona

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Marin Čilić odigrao je nestvaran meč protiv Jacka Drapera u drugom kolu Wimbledona. Prva dva seta Draper je ostao bez prilika te je Čilić sa 6:4 i 6:3 poveo s 2-0 u setovima. Britanac je uzvratio sa 6:1 da bi u četvrtom Čilić ponovno pronašao svoju igru i sa 6:4, 6:3, 1:6, 6:4 izborio plasman u treće kolo Wimbledona gdje ga čeka Jaume Munar.

Meč je Čilić otvorio na sjajnoj razini te je na svom servisu bio siguran izuzev drugog gema kad je spasio 0-30 Drapera. Međugorac je bio igrač koji je više prijetio na returnu i do prve break lopte stigao je u gemu broj u četvrtom gemu. Nju je Britanac spasio dobrim drugim servisom, ali Čilić nije odustajao.

Kod 4:3 je došao do tri vezane break lopte, a najviše je mogao žaliti za trećom koju je imao na Draperovom drugom servisu. Tada je poslao backhand u aut, a ostale dvije Britanac je spasio servisima. Na kraju Čilić nije imao za čim žaliti jer je u devetom gemu seta ponovno imao tri vezane break lopte, a u ovom slučaju su to bile i set-lopte. Ovaj put mu je trebala samo jedna koju je iskoristio nevjerojatnim backhand return winnerom.

U drugom setu je popularno zvani Mrnja nastavio sa sjajnom igrom te je poveo s 3:0. Ne da je bio siguran na servisu, nego je bliži bio novom breaku, nego gubitku svog početnog udarca. Na kraju ipak nije bilo breakova te je Čilić sa 6:3 došao na korak od velike pobjede.

Treći set je ipak donio je nešto drugačiju priču. Četvrti igrač svijeta podigao je razinu igre dok je Čilićeva nešto pala. Tako je Draper prohujao kroz treću dionicu i tako odškrinuo vrata svom prvom povratku nakon zaostatka od 2:0 u setovima. Čilić je, s druge strane, prije ovog meča u svojoj karijeri imao čak pet poraza nakon vodstva 2:0, a tri su stigla na Wimbledonu – od Guida Pelle, Danila Medvjedeva i Rogera Federera.

Čilić se sabrao u četvrtom setu te je počeo prijetiti Draperu kao u prva dva seta. Veliku priliku dobio je u osmom gemu seta kada je imao dvije break prilike. Na prvoj nije mogao ništa jer je Draper pogodio as servis, ali na drugoj je za dlaku ostao kratak jer je loptica ostala na vrhu mreže. Nije ga to kaznilo jer je u desetom gemu četvrtog seta došao do breaka i pobjede 6:4, 6:3, 1:6, 6:4.

U trećem kolu ga čeka Španjolac Jaume Munar koji je na putu do te faze svladao Aleksandra Bublika i Fabiana Marozsana.