Neočekivana promjena plana za Đokovića prije početka Wimbledona

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AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Iz Londona stiže odlična vijest jer će Novak Đoković ipak nastupiti na egzibicijskom turniru „Giorgio Armani Classic“ u klubu Hurlingham. Suparnik će mu biti Tommy Paul, a meč je zakazan za danas oko 15:30 sati po našem vremenu.

Ovo je izuzetno važna vijest prije svega zato što je Đoković prije dva dana trebao igrati protiv Karena Hačanova, ali je najbolji tenisač svih vremena odustao od tog dvoboja.

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Logična pretpostavka bila je da postoji određeni fizički problem, što je odmah potaknulo strepnju da bi se moglo raditi o nečemu ozbiljnijem pa čak i da je ugroženo njegovo sudjelovanje na Wimbledonu.

Ova prilično neočekivana promjena plana sada je najbolja garancija da je s Novakom sve u redu. Koji god da je bio razlog za prethodni Đokovićev izostanak, on je sada očito riješen jer srpski tenisač sigurno ne bi ništa riskirao samo tri dana prije početka Wimbledona.

Paul će biti izvrstan test jer se radi o igraču koji se jako dobro snalazi na travnatoj podlozi. On je prošlog tjedna igrao finale Queensa gdje je pomalo neočekivano izgubio od Francisca Cerundola. Amerikanac je trenutačno 24. igrač svijeta, no prije točno godinu dana držao je osmo mjesto na ATP ljestvici, a prije dvije sezone osvojio je Queens i igrao četvrtfinale Wimbledona, što mu je ujedno i najbolji rezultat na londonskom Grand Slamu.

Za Đokovića je ovaj nastup iznimno bitan kako bi odigrao barem jedan meč na travi prije starta na najvažnijem svjetskom turniru. On je i ranije prakticirao dolazak na Wimbledon nakon revijalnih mečeva u Hurlinghamu, koji je udaljen oko pola sata vožnje od All England Cluba, te je nakon toga osvajao naslove.

Ne treba zaboraviti ni činjenicu da sedmerostruki pobjednik u teniskoj katedrali nije odigrao nijedan meč od poraza na Roland Garrosu prije četiri tjedna, tako da mu je dvoboj protiv Paula zaista prijeko potreban. Podsjetimo, u Parizu je Joao Fonseca u trećem kolu kreirao veliku senzaciju i pobijedio Novaka nakon što je izgubio prva dva seta.

Danas će u Hurlinghamu snage odmjeriti i Jiri Lehečka te Lerner Tien. Jučerašnji rezultati donijeli su pobjedu Sheltona nad Ruudom s 6:3, 6:4, dok je Lehečka svladao Norrieja rezultatom 7:6 (7:5), 6:3.

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