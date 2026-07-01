Najbolji tenisač svijeta izborio treće kolo Wimbledona

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(AP Photo/Kin Cheung) via Guliver Image

Jannik Sinner se i dalje muči na londonskoj travi, ali je nakon velike borbe ipak izborio plasman u treće kolo Wimbledona.

Prvi reket svijeta ovaj je put, za razliku od dramatičnog meča prvog kola protiv Kecmanovića kada je morao igrati pet setova, posao protiv Portugalca Nuna Borgesa završio u tri seta – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4.

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No, unatoč pobjedi u maksimalna tri seta, aktualni branitelj naslova nije blistao. U prvom setu gledatelji nisu vidjeli niti jednu brejk-loptu, a u ruletu trinaeste igre presudio je samo jedan mini-brejk u korist talijanskog tenisača.

Borges je svoju najveću priliku na meču propustio u drugom dijelu igre. Već u trećem gemu oduzeo je servis favoriziranom Sinneru, a stečenu je prednost relativno lako čuvao sve dok pri rezultatu 5:4 nije servirao za izjednačenje u setovima. Portugalac je imao 40:30, set-loptu i servis, no niti to mu nije bilo dovoljno. Sinner je tada ubacio u višu brzinu, vezao tri poena, poravnao na 5:5 i ponovo uveo set u tie-brejk u kojem je potpuno dominirao i slavio sa 7:2.

Taj je rasplet u potpunosti psihološki slomio Borgesa. Jannik je već na samom startu trećeg seta napravio rani brejk i nakon toga bez većih problema priveo meč kraju.

Za mjesto u osmini finala Sinner će u petak igrati protiv Amerikanca Jensona Brooksbyja, koji je u tri seta bio bolji od Peruanca Busea (6:2, 6:2, 6:3).

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