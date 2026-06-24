Loše vijesti za Đokovića uoči Wimbledona

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AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Novak Đoković ipak neće nastupiti na poznatom egzibicijskom turniru u Hurlinghamu, a službeni razlog otkazivanja u ovom trenutku još uvijek nije poznat.

U srijedu je trebao odigrati meč protiv Karena Kačanova, što mu je trebao biti de facto jedini pripremni dvoboj na travnatoj podlozi uoči početka Wimbledona.

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Međutim, na službenim stranicama turnira objavljeno je da će umjesto njega uskočiti 106. tenisač svijeta, Martin Damm. Nikakvo popratno objašnjenje zašto Đokovića neće biti, nakon što je njegov nastup već bio službeno najavljen, zasad nije ponuđeno.

Ova vijest budi određeni oprez budući da se Novak veći dio tekuće sezone mučio s ozljedom ramena. Unatoč tome, na Roland Garrosu je igrački djelovao sasvim dobro, bez obzira na rani poraz od Joãa Fonsece već u trećem kolu.

Ovogodišnji Wimbledon, koji ekskluzivno možete gledati u programu Sport Kluba, počinje 29. lipnja, naslov pobjednika brani Jannik Sinner, dok Đoković u Londonu lovi svoj osmi povijesni pehar.

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