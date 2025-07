Kudermetova i Mertens preokretom stigle do naslova Wimbledona!

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Ruska tenisačica Veronika Kudermetova i Belgijka Elise Mertens osvojile su pobjednički pehar u konkurenciji ženskih parova pobijedivši u nedjeljnom finalu Tajvanku Hsieh Su-Wei i Latvijku Jelenu Ostapenko s 3-6, 6-2, 6-4.

Kudermetova i Mertens su do prvog zajedničkog Grand Slam naslova došle preokretom u odlučujućem setu, u kojem su njihove suparnice vodile 4-2, ali je rusko-belgijska kombinacija osvojila četiri gema zaredom za najveću pobjedu.

Kao par su osvojile četvrti zajednički naslov, a prvi nakon WTA Finala 2022. U ovoj sezoni su dvaput poražene u finalu, na zemljanoj podlozi u Madridu i Rimu.

Za Kudermetovu je ovo prvi Grand Slam trofej, a ukupno deveti u konkurenciji parova, dok je Mertens po drugi put postala wimbledonskom pobjednicom i došla do 22. trofeja u parovima. Na Wimbledonu je bila pobjednicom 2021. kad je igrala u paru s Hsieh Su-Wei, a u finalu su pobijedile Kudermetovu i Jelenu Vesninu. Osim toga, 29-godišnja Belgijka ima i dva naslova na Australian Openu (2024. s Hsieh i 2021. sa Sabaljenkom) i jedan na US Openu (2019. sa Sabaljenkom).

POVEZANO UŽIVO UŽIVO / ALCARAZ – SINNER Sve je spremno za novi spektakl

Hsieh i Ostapenko su ove godine već izgubile treće finale, a drugo na Grand Slam turnirima. Poražene su na Australian Openu od Katerine Siniakove i Taylor Townsend, a uzvratile su im u polufinalu Wimbledona, ali su ponovno ostale bez trofeja.

Ostapenko se nadala prvom Grand Slam trofeju u parovima, a Hsieh je pokušala doći do petog naslova u All England Clubu. No, ostala je na četiri wimbledonska trofeja i ukupno 35. naslova u parovima u karijeri, dok ih Ostapenko ima 11.