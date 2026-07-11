Koliko je Pavić zaradio na Wimbledonu? Evo koji iznos dijeli s Arevalom

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Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora poraženi su u finalu turnira muških parova u Wimbledonu od prvih nositelja, Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena, nakon sat i 42 minute igre s 7:6 (4), 7:6 (3).

U iznimno izjednačenom meču na travi All England Cluba gledatelji nisu vidjeli nijedan break, pa su o pobjednicima odlučivale nijanse u trinaestoj igri oba seta.

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Ipak, plasman u samo finale Wimbledona donio je hrvatsko-salvadorskom dvojcu utješnu, ali iznimno visoku financijsku nagradu. Pavić i Arevalo za svoj su nastup osvojili 450 tisuća eura, iznos koji će podijelit na pola, što znači da je hrvatski tenisač iz Londona otišao bogatiji za 225 tisuća eura. S druge strane, novi wimbledonski prvaci Heliovaara i Patten kući odnose dvostruko veći ček, odnosno punih 900 tisuća eura.

Za 33-godišnjeg Splićanina ovo je bilo peto wimbledonsko finale u muškim parovima, natjecanju u kojem je slavio 2021. godine s Nikolom Mektićem. Pavić tako ostaje vlasnik titula na sva četiri Grand Slam turnira, dok su Heliovaara i Patten ovom pobjedom stigli do svoje treće zajedničke Grand Slam krune u karijeri.