Gledajte samo na SK: Pavić kreće po polufinale Wimbledona

Podijeli :

Sport Klub

Nakon što je u utorak, nažalost, zaustavljen u polufinalu mješovitih parova s Mađaricom Fanny Stollar (poraz od kombinacije Hunter/Polmans), Mate Pavić nema puno vremena za odmor, a njegov novi meč gledajte ekskluzivno na Sport Klubu 4.

Splitski tenisač danas nastavlja svoju misiju u muškim parovima, gdje s partnerom Marcelom Arevalom lovi ulazak u polufinale Wimbledona.

VIDEO / Mate Pavić izgubio u polufinalu Wimbledona VIDEO / Nikola Mektić završio svoj put na Wimbledonu

Hrvatsko-salvadorska kombinacija u četvrtfinalu ide na treće nositelje, britanski par Julian Cash i Lloyd Glasspool.

Pavić i Arevalo su do ove faze stigli nakon sjajnog preokreta u osmini finala, u kojem su svladali nizozemsko-australsku kombinaciju Rojer/Winegar sa 6:7(5), 6:4, 6:3. Zanimljivo, s današnjim suparnicima, Cashom i Glasspoolom, igrali su u pripremi za ovaj turnir te su ih u Queen’s Clubu porazili s 2:0 u setovima na putu do naslova prvaka.

Ovaj meč četvrtfinala na rasporedu je kao drugi susret na Terenu broj 2 te neće početi prije 14:00 sati, a ekskluzivno ga možete gledati na programu Sport Klub 4.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.